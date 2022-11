"Elon, je bent een eikel": Twitter blokkeert parodie-account van comédienne die zich uitgeeft voor Musk, maar ze keert terug via account van overleden mama

"Mijn fantastische mama had een Twitteraccount dat ik voor haar beheerde", verduidelijkt ze bij haar terugkeer. "Zij is ondertussen gestorven, maar ik heb de account altijd gehouden. Geloof me, ze zou hier geen bezwaar tegen hebben."

In haar boodschap aan Elon Musk hanteert ze hardere taal: "Elon, dit is Maggie vanuit het hiernamaals, ik kom terug om te zeggen: Je bent een eikel. Dit is de geest van de mama van Kathy Griffin, ik ga me bezatten en m'n bingokaarten naar jou gooien. DIT IS GEEN PARODIE. Loop naar de maan, klootzak."