Klant van karaokebar in Oostende drinkt levende goudvissen op

"Wij krijgen hier wel vaker groepen over de vloer die willen zingen, bier drinken en feesten", steekt uitbater Filip De Ceulaer van karaokebar Filips Place in Oostende van wal. "Dat was zaterdagavond ook weer het geval: er kwam een bende toe van een man of 30. Ze waren wel erg luidruchtig, waren aan het roepen en tieren. Ik heb hen een aantal keren gevraagd om een beetje stiller te zijn, uit respect voor onze buren ook. Hun gedrag was eigenlijk wel schandalig... Maar het was druk, dus ik werkte door en heb niet meer op alles kunnen letten wat die luidruchtige bende deed."

"Zondag vroeg een klant plots waar onze goudvissen waren", gaat Filip verder. "Die zwemmen in een aquarium dat op de toog staat. Ik zag wat de klant bedoelde: de vissen waren weg. Ik heb dan zondagavond de camerabeelden van zaterdag bekeken. Daarop is heel duidelijk te zien hoe één van die luidruchtige mannen de vissen uit het aquarium haalt, in zijn bierglas gooit en dan die levende goudvissen opdrinkt! Zijn vrienden hebben daar een filmpje van gemaakt en ze zijn met z'n allen luid aan het lachen. Niet te schatten... Dat doe je toch niet met levende beesten?!"