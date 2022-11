Man vermoordt partner in Schaffen

Het parket van Leuven bevestigt het overlijden. “Zaterdagochtend is er een overlijden vastgesteld in Schaffen”, zegt woordvoerster Liesbeth Leekens. “Het gaat om een steekpartij. Het parket is samen met de onderzoeksrechter en de wetsdokter ter plaatse gegaan. De partner van het slachtoffer werd gearresteerd. Hij is gisteren verhoord en zal in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter verschijnen.”