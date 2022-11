"Sinds juni 1.500 nieuwe graven" op massabegraafplaats nabij Oekraïense havenstad Marioepol

De zuidelijke havenstad Marioepol werd sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne maandenlang onder vuur genomen door het Russische leger. In mei viel de strategische stad in handen van de Russen. De stad bleef in puin achter en duizenden mensen zijn om het leven gekomen.

Marioepol ligt in het zuiden van de provincie Donetsk, die intussen is geannexeerd door Rusland. Oekraïne en het overgrote deel van de internationale gemeenschap erkennen die inlijving niet. Door de Russische controle op de stad is degelijk onderzoek naar het aantal slachtoffers moeilijk. Satellietbeelden kunnen wel min of meer een richting aangeven.