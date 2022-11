TreinTramBus vindt minder trams in Antwerpen onaanvaardbaar: "Moedigt mensen aan om de auto weer te nemen"

Aan halte Harmonie in Antwerpen, waar verschillende tramlijnen mekaar kruisen, is het intussen lang wachten, zo blijkt. "Wij zitten hier nu al 20 minuten te wachten", vertelt een man. "We komen speciaal naar Antwerpen vanuit Dendermonde om te shoppen en we hebben onze auto aan de rand geparkeerd, omdat hij niet meer in de lage-emissiezone binnen mag. Dan mag het openbaar vervoer wel wat beter."

"Ik ben heel boos", zegt een vrouw verontwaardigd. "Ik stap weer van het openbaar vervoer af nu en ik neem de auto weer."

"Er gaat geen week voorbij of ik heb een probleem met de tram", vult een man aan. "Ik moet elke dag van Mortsel naar Merksem. Nu was ik vanmorgen op tram 7 gestapt in Mortsel en plots zei de chauffeur dat hij maar reed tot aan brouwerij De Koninck. Iedereen die verder wilde of moest overstappen op een andere lijn, moest van daar te voet naar Harmonie. Ze zeggen dat ze volk te kort hebben. Wel, mijn abonnement vervalt op het einde van het jaar, ik heb geen geld meer dan. Ze willen de auto uit de stad krijgen, maar ze geven geen vervanging."