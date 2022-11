Moet België milieuschade in het Zuiden vergoeden? "Armere landen dragen de zwaarste gevolgen van de klimaatverandering"

Rechtvaardig en cruciaal, aldus Els Hertogen van 11.11.11. in "Terzake". "De rijke industrielanden moeten over de brug komen, want de armere landen dragen de grootste gevolgen. We moeten vertrekken vanuit het menselijke leed", vindt Hertogen.



Europarlementslid Assita Kanko (N-VA) is het daar niet mee eens. "Natuurlijk moeten wij ons zorgen maken over het klimaat. Maar ik ben absoluut tegen het idee van herstelbetalingen. Je zet de deur op een kier om allerlei problemen door het Westen te laten betalen. China kan haar kat blijven sturen naar belangrijke vergaderingen en ondertussen pesten wij in eigen land de bedrijven weg", redeneert Kanko. "Als we zo beginnen kunnen we allerlei kosten gaan dekken. Dan moeten we ook voor de slavernij of voor Zwarte Piet betalen."