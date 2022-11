Techmiljardair Elon Musk roept op om morgen voor de Republikeinen te stemmen bij de tussentijdse verkiezingen

Of een dergelijke oproep invloed heeft? "We leven in het tijdperk van de influencers, dus natuurlijk heeft dat wel invloed", zegt correspondent Björn Soenens in de VS. Al nuanceert hij meteen. "Wat Musk bedoelt, is dat hij wil dat de macht verdeeld wordt. In een normaal politiek klimaat willen veel mensen dat inderdaad. Men spreekt hier altijd over checks and balances: de ene wil iets, de andere kan dat corrigeren, zodat je een soort evenwicht krijgt. Vanuit dat evenwicht doet Musk zijn oproep, dat is de filosofie die achter zijn tweet zit."

Maar, zegt Soenens ook, dit zijn geen gewone midterms. Hij verwijst naar zorgen, met name van de Democraten, over de toekomst van de democratie, wanneer mensen zouden worden verkozen die de verkiezingsresultaten ontkennen.