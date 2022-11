Nick Carter (Backstreet Boys) herdenkt overleden broer Aaron: "Verslaving en mentale problemen zijn de echte schurken hier"

Backstreet Boys zijn momenteel op tournee in Europa. Gisteren stond de band in de O2 Arena in Londen, in het Verenigd Koninkrijk. Kevin Richardson, een van de vijf leden van Backstreet Boys, nam aan het einde van het concert het woord om hulde te brengen aan Aaron.

"Vanavond hebben we allemaal een bezwaard hart, omdat we gisteren een van onze familieleden verloren zijn. We wilden een moment in onze show om te vertellen dat Nicks kleine broer, Aaron Carter, gisteren overleden is op 34-jarige leeftijd. Hij was een deel van onze familie en we bedanken jullie fans voor al de liefde en wensen en steun."

Een duidelijk geëmotioneerde Nick Carter werd getroost door de rest van de groep. Vervolgens brachten de leden het nummer "Breathe", als eerbetoon aan Aaron Carter.