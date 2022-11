Van strategisch belang in oorlogstijd en deels in handen van omstreden zakenlui: Oekraïense overheid neemt vijf bedrijven volledig over

De gouverneur van Primorje aan wie de brief was gericht, lijkt in een videoboodschap op Telegram aan te geven dat de brief authentiek is, maar zegt dat de schaal van de verliezen zwaar overdreven wordt. "We hebben de bevelhebbers gecontacteerd. Ja, er zijn verliezen, er wordt zwaar gevochten, maar ze verschillen enorm van wat in deze oproep staat", klinkt het.

De niet gebruikelijke ontkenning door het ministerie van Defensie zou erop kunnen wijzen dat de mogelijke geleden verliezen gevoelig liggen bij het Russische leger. De Russische troepen liggen al een tijdje onder vuur in gebieden die onlangs door Rusland geannexeerd zijn, maar niet volledig bezet zijn, zoals in de provincie Donetsk.

Of die eenheid inderdaad 300 man is verloren, is moeilijk onafhankelijk bevestigd te krijgen. Maar in het recente verleden is het inderdaad zo geweest dat bepaalde eenheden zonder al te veel planning - of in een "zinloos offensief" zoals in de brief werd aangeklaagd - in de strijd werden gegooid om de Oekraïense opmars te stoppen, geeft defensiespecialist en oud-kolonel Roger Housen aan in "De wereld vandaag". Er zijn ook al duizenden vers gemobiliseerde militairen zonder veel opleiding naar het front gestuurd.

"Het zou me niet verbazen dat een aantal van die soldaten nu aan de bel aan het trekken is", zegt Housen. Maar hij waarschuwt ook dat dit soort berichten soms - al dan niet met hulp van westerse inlichtingendiensten - door Oekraïne gefabriceerd worden "om natuurlijk een bepaald klimaat te scheppen". Maar los daarvan zijn er zeker Russische eenheden die de voorbije weken zware verliezen geleden "en dat heeft een serieuze impact gehad op hun moreel".