Oost-Vlaanderen blijft culinair aan de top! Restaurant Hof Van Cleve van chef Peter Goossens is nu al 20 jaar het beste restaurant van Vlaanderen. Jonge chef van het jaar is Davy Devlieghere van restaurant Julien uit Lievegem.

Ook de Vlaamse Jonge chef van het jaar is een Oost-Vlaming. Davy Devlieghere van restaurant Julien in Lievegem. “Ik had dit echt niet verwacht, maar ben wel enorm fier natuurlijk. Het is ongelofelijk hoeveel topadressen wij hebben in een klein landje als België,” zegt Devlieghere. “Ik ben nu wel jonge chef van het jaar, maar eigenlijk moet de benaming team van het jaar zijn. Want alleen ben je niets in onze branche. Deze erkenning is zeer belangrijk en gaat ons zeker geen windeieren leggen maar het belangrijkste is dat de klanten tevreden zijn en zeggen dat ze terug willen komen. Daar doen we het voor”.