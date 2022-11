Politie moet tussenkomen bij ruzie aan kantoren ABVV in Antwerpen, tramverkeer even verstoord

"We kunnen 70 mensen per dag helpen aan ons onthaal", vertelt Mehdi Koocheki, algemeen secretaris van ABVV Antwerpen. "We delen daar 's ochtends bonnetjes voor uit, maar vanmorgen is er iemand op eigen initiatief een lijst beginnen maken met 70 namen. Op het moment dat de deuren opengingen, om 14 uur, is er discussie ontstaan tussen de mensen met een bonnetje en de mensen die op die lijst stonden. Wij hebben uiteindelijk in samenspraak met de politie gevraagd aan de mensen zonder bonnetje om op een ander moment terug te komen."