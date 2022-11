Politie neemt in vijf jaar tijd 130 miljoen euro van drugscriminelen in beslag in Limburg

Door het succes van het systeem in Limburg, wil Van Quickenborne het over heel het land uitrollen. Maar de minister kijkt ook naar andere Limburgse systemen die succesvol zijn, zoals Drugsmeldpunt, een systeem waar burgers melding kunnen doen van drugslabo’s of verdachte bewegingen: “Dat bestaat al 3 jaar in Limburg en levert veel succes op. Misschien kunnen we dat ook uitrollen.”