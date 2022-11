Politie schiet dronken man met mes neer in Brussel

De man stond met een mes te zwaaien in de Locqueghienstraat, vlakbij het kanaal. Dat bevestigt het parket van Brussel: “De politie werd opgeroepen voor een dronken man die voor problemen zorgde in een sociale dienst voor daklozen”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Toen de politie ter plaatse kwam, was de man net het gebouw uitgezet. Hij stapte op de politiemensen af met een mes in de hand. Een van de inspecteurs heeft daarop het vuur geopend.”

De verdachte zou twee keer zijn getroffen, en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het parket heeft een ballistisch deskundige en een wetsdokter aangesteld en kwam ter plaatse.