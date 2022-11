Nieuw rapport over Ventilusproject bevestigt: bovengrondse hoogspanningslijn in West-Vlaanderen is meest haalbare oplossing

Dan rest nog de vraag wanneer de knoop definitief zal worden doorgehakt. In principe kan dat al op de volgende ministerraad, en die staat gepland op donderdag 10 november. Alleen is Hilde Crevits dan nog niet terug uit ziekteverlof. Zij werd onwel tijdens de begrotingsonderhandelingen eind september en gaat in principe pas weer aan het werk op 14 november.

Crevits is echter een belangrijke stem in de onderhandelingen, niet alleen omdat ze voor de christendemocraten het zwaarst weegt aan de onderhandelingstafel, maar ook omdat ze zelf afkomstig is uit de streek waar het om gaat. Als ze haar mee aan tafel willen hebben op het moment dat de knoop wordt doorgehakt, dan zal de regering de beslissing wellicht dus nog wat moeten uitstellen.