19 euro per maand voor je internetabonnement: nieuw sociaal tarief vanaf 2024

In 2024 komt er een nieuw sociaal telecomtarief. Als je er recht op hebt, dan krijg je begin 2024 automatisch een brief. Daarmee kan je naar een verkooppunt van je telecomoperator om je bestaande abonnement te laten omzetten naar een abonnement van maximaal 19 euro per maand.

In dat abonnement zit 150GB aan data en een snelheid van minstens 30Mbps. Voor een beter pakket, moet je bijbetalen. Voor een combipakket van internet en digitale televisie, betaal je maximaal 40 euro.