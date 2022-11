"Het koninklijke drama is nog nooit zo irrelevant geweest": waarom het nieuwe seizoen van "The Crown" zoveel kritiek krijgt

Een nieuw seizoen van de Netflix-serie "The crown" start zelden geruisloos, maar dit jaar lijkt de kritiek extra fel. "De cast is cartoonesk en het plot is overladen met saaie speeches: het koninklijke drama is nog nooit zo irrelevant geweest", zo schreef de Britse krant The Guardian enkele dagen geleden. Het Amerikaanse CNN, een dag later: "Het kijken van dit huidige seizoen voelt niet meer aan als een vereiste." Morgen start het vijfde seizoen van "The Crown", heeft de reeks haar glans verloren?