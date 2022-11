TikTokker van het jaar Timon Verbeeck lanceert actiepakket rond fietsverlichting in Deinze

TikTok-fenomeen en influencer Timon Verbeeck is posterboy van de actie. Hij wil alle leerlingen - en z'n 700.000 volgers - het belang van fietsverlichting bijbrengen. "Ik maak grappige komische video's voor jongeren en zal het thema verwerken in mijn video's", zegt Timon. "Normaal draag ik altijd een rood pakje in mijn video's, maar nu wordt dat een groen pakje. Groen valt meer op in het verkeer blijkaar". Timon is ook aanwezig op de eerste workshop van de VSV in Deinze. "Samen met de leerlingen hou ik een Pimp Your Bike-sessie, zodat we allemaal samen OPVALLR worden in het verkeer".