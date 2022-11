Amper een paar dagen na het massaontslag: "Twitter vraagt tientallen ontslagen medewerkers om terug te keren"

Toch begint het er nu al op te lijken dat Musks grove borstel net iets té grof was. Volgens persagentschap Bloomberg is het Twittermanagement momenteel druk in de weer om tientallen pas ontslagen werknemers weer aan te werven. Twitter heeft dat nieuws nog niet bevestigd. Sommige werknemers zouden volgens de informatie van Bloomberg namelijk gewoon per abuis op straat gezet zijn. Daarnaast zou de directie nu beseft hebben dat bepaalde ontslagen medewerkers eigenlijk net cruciale kennis of competenties hebben om de plannen van Musk te kunnen realiseren.