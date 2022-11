Goudraffinaderij Value Trading Antwerpen krijgt geen vergunning en moet sluiten 

"Onlangs was er opnieuw een overlijden van een 69-jarige buurtbewoner als gevolg van kanker", klonk het dit voorjaar bij een protestactie. "Ook nieuwe kankergevallen bij jonge mensen werden vastgesteld. Het lijstje wordt steeds langer. Het raakt ons diep en maakt ons droef. We durven onze kinderen niet meer buiten laten spelen."

Demir oordeelt nu dat het bedrijf moet sluiten, omdat het aanvraagdossier en de bijhorende screeningsnota onvoldoende duidelijkheid scheppen over de uitstoot van zware metalen. "Dat er geen inschatting is van de uitgestoten zware metalen in de lucht, kan er bij mij niet in. Ik kan geen omgevingsvergunning verlenen in die omstandigheden", stelt de minister.

Overigens was ook Value Trading zelf in beroep gegaan, om een langere vergunning te eisen.