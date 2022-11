Iedereen waarschuwen bij nakende klimaatrampen: "8 keer meer doden in landen die zo'n systeem nog niet hebben"

Een betere informatie over weer en klimaat kan ook op andere vlakken helpen, zoals voedselvoorziening: "Veel meer mensen moeten er toegang toe krijgen. Ze moeten ook veel beter worden geïnformeerd over voedselprijzen en over het weer, al is het bijvoorbeeld maar een eenvoudig sms'je of spraakbericht om boeren te informeren over wanneer ze het best inzaaien, planten, besproeien of bemesten", stelt de WMO. Zogenoemde slimme landbouw zou de kans op voedselonzekerheid mogelijk met 30 procentpunten kunnen verminderen.