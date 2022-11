Niet koning Filip, maar minister Lahbib gaat naar controversieel WK voetbal in Qatar: wie sturen onze buurlanden?

België speelt in de eerste groepsfase van het WK tegen Canada, Kroatië en Marokko. Canada zei nog geen plan te hebben om hoogwaardigheidsbekleders naar het WK te sturen. Zelfs nu het land voor het eerst in 36 jaar opnieuw meespeelt in een WK houden de Canadezen voet bij stuk.



Marokko heeft nog niets bekendgemaakt over de officiële delegatie die naar Qatar gaat, meldt de Marokkaanse ambassade in België. Volgens de Kroatische ambassade in België is er ook over de Kroatische delegatie voor Qatar nog niets bekend.