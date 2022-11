Zorginspectie verlengt opnamestop in WZC Rozenberg in Oostrozebeke met twee maanden

De opnamestop in het woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke wordt met twee maanden verlengd. Dat besliste het Agentschap Zorg en Gezondheid na een inspectiebezoek. Begin september kreeg het rusthuis drie maatregelen opgelegd nadat bekend raakte dat er een onderzoek loopt naar drie insulinemoorden en zes moordpogingen. "Tijdens het inspectiebezoek op 25 oktober merkten we dat het woonzorgcentrum nog steeds tekortkomingen heeft die in september ook werden vastgesteld", vertelt Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Volgens het agentschap gaat het vooral over tekortkomingen in het medicatiebeleid. "We zien dat de registratie en bewaring van medicatie nog moet verbeteren. Er ontbreekt ook een procedure inzake medicatiefouten", zegt Dewolf. Naast een verlengde opnamestop moet het woonzorgcentrum nog steeds wekelijks rapporteren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en moet het de hulp van externe experten inschakelen om de processen in het woonzorgcentrum te analyseren en verbeteren.