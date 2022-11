Aalst geeft negatief advies om moskee te erkennen en te subsidiëren

Het was minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open Vld) die Aalst om advies had gevraagd over de moskee aan de Fritz De Wolfkaai. De moskee had aan de minister gevraagd om erkend te worden, zodat ze ook subsidies kunnen krijgen.

Verschillende diensten van de stad Aalst hebben de moskee grondig onderzocht, en daaruit zijn bepaalde elementen naar boven gekomen die tot een negatief advies hebben geleid. Volgens de stad voldoet de imam van de moskee niet aan de inburgeringsplicht en spreekt hij geen Nederlands. De gebouwen van de moskee zijn eigenlijk bedoeld als woning en garage, maar niet geschikt als gebedsruimte of om er les te geven aan meer dan 250 kinderen. Ook de brandveiligheid is nog altijd niet in orde, ook al is er sinds 2018 een verslag met de vaststellingen. Ook heeft Aalst enkele onduidelijkheden ontdekt in de boekhouding van de moskee. En de stad maakt zich ook zorgen over enkele uitspraken van de directeur onderwijs van de moskee. Die uitspraken gingen over homoseksualiteit en de gelijkheid tussen man en vrouw.

Al die elementen hebben er samen voor gezorgd dat Aalst een negatief advies geeft. Het is nu aan de minister om te beslissen over de erkenning en subsidiëring van de moskee.