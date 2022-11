Amerikaans chemiebedrijf Huntsman in Everberg dreigt te sluiten: 400 werknemers onzeker over job

Vlak voor de vijfentwintigste verjaardag van de Huntsman-site in Everberg kondigt de directie plannen aan om het bedrijvenpark op te doeken. “Er is een intentie om bepaalde functies te laten verdwijnen in België", zegt Viviane Neyens, site manager van Huntsman in Everberg. "Een aantal diensten wordt verplaatst naar andere Europese landen. Belangrijk voor de site in België is dat de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die we in Everberg uitvoeren behouden blijven, maar weliswaar op een andere locatie.”