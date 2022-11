Antwerpenaar krijgt boete voor brengen alternatieve Hitlergroet tijdens protestmars in Oostende

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 44-jarige Antwerpenaar veroordeeld wegens het aanzetten tot haat. Hij moet een boete van 800 euro betalen, waarvan de helft met uitstel, omdat hij tijdens een protestmars in Oostende, in 2020, een alternatieve Hitlergroet had gebracht. De man pleitte onschuldig en zei dat hij de betekenis ervan niet kende.