Archeologische vondst die "geschiedenis zal herschrijven": 24 intacte antieke beelden duiken op uit modder

"Een van de belangrijkste vondsten in het Middellandse Zeegebied" en "een ontdekking die de geschiedenis zal herschrijven". In Italië worden de superlatieven bovengehaald om de ontdekking te beschrijven die archeologen hebben gedaan in San Casciano dei Bagni, een antiek kuuroord in de buurt van de Toscaanse stad Siena.