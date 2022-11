Astronomen ontdekken zwart gat dat dichtste bij de aarde staat

De ster die later het nu ontdekte zwarte gat is geworden, zou meer bepaald minstens 20 keer zo zwaar als onze zon moeten geweest zijn. Dat betekent dat ze slechts een paar miljoen jaar geleefd zou hebben.

Als de beide sterren in het dubbelstelsel op het zelfde ogenblik ontstaan zijn, zou dat betekenen dat de zware ster snel een superreus zou geworden zijn, waarbij ze opgezwollen zou zijn en de andere, kleinere ster zou opgeslokt hebben, nog voor die de tijd zou gehad hebben om een waterstof fuserende ster uit de zogenoemde hoofdreeks te worden zoals onze zon.

Het is absoluut niet duidelijk hoe de ster met de massa van de zon die episode zou kunnen overleefd hebben en een klaarblijkelijk normale ster - zoals blijkt uit de waarnemingen van het dubbelstelsel met het zwarte gat - zou geworden kunnen zijn. Theoretische modellen die wel ruimte laten voor het overleven van de kleinere, op de zon lijkende ster, voorspellen allemaal dat die ster in een veel dichtere baan zou geëindigd moeten zijn dan de baan die nu waargenomen wordt.

Dat zou erop kunnen wijzen dat er grote gaten zitten in onze kennis over hoe zwarte gaten gevormd worden en evolueren in dubbelstelsels en het suggereert ook dat er een populatie bestaat van nog niet onderzochte, slapende zwarte gaten in dubbelstelsels.

"Het is interessant dat dit systeem niet makkelijk in overeenstemming te brengen is met de standaardmodellen van de evolutie van dubbelstelsels", zei El-Badry. "Het roept vele vragen op over hoe dit dubbelstelsel gevormd is en ook over hoeveel van die slapende zwarte gaten er daarbuiten te vinden zijn."

"Als onderdeel van een netwerk van telescopen in de ruimte en op de aarde, heeft Gemini North niet enkel sterke bewijzen geleverd voor het dichtstbijzijnde zwarte gat tot op heden, maar ook voor het eerste ongerepte zwarte gat-systeem, dat niet volzit met het gebruikelijke hete gas dat interageert met het zwarte gat", zei Martin Still, de leider van het Gemini Program van de National Science Foundation (NSF).

"Terwijl dit mogelijk een voorbode is van toekomstige ontdekkingen van de voorspelde populatie van slapende zwarte gaten in ons sterrenstelsel, zorgen de waarnemingen ook voor een raadsel dat opgelost moet worden: waarom is de metgezel-ster in dit dubbelsysteem zo normaal, ondanks een gedeelde geschiedenis met haar bizarre buur?"

De studie over de ontdekking is gepubliceerd in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van het National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab).