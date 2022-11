Gevonden obus in station Gent-Sint-Pieters is munitie uit Eerste Wereldoorlog: "Wel springstof, geen ontstekingsmechanisme"

Het zal even schrikken geweest zijn voor de werkmannen vannacht, die de bom rond half drie aantroffen tijdens graafwerken aan het station Gent-Sint-Pieters. "Officieel spreken we in dit geval niet van een bom", legt Jacques Callebaut van ontmijningsdienst DOVO uit. "Het gaat om artilleriemunitie uit de Eerste Wereldoorlog van Duitse makelij."

"De obus is relatief groot, zo'n 60 centimeter, en kan 14 tot 15 kilogram springstof bevatten. Maar deze was niet voorzien van een ontstekingsmechanisme, waardoor er niet meteen iets zou kunnen gebeuren. Daardoor konden we de obus ook snel opruimen en konden de sporen weer vrijgegeven worden."