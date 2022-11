Canadese premier Trudeau beschuldigt China van "omkoping en corruptie" bij verkiezingen

"We hebben actie ondernomen om de integriteit van ons verkiezingsproces en onze instituties te versterken", zei Trudeau als reactie op het nieuws. "We zullen voortdurend blijven investeren in het gevecht tegen verkiezingsinmenging en tegen de inmenging van het buitenland in onze democratie en onze instellingen. Toch merken we dat bepaalde landen, of het nu China is of een ander land, agressieve spelletjes blijven spelen met onze democratie."