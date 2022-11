Een geheim experiment in Rijkevorsel tegen het tomatenvirus? "Dit is een gevaar voor de hele tomatensector"

Het gaat om het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). "Het is een virus dat voorkomt op tomaten, paprika's en Spaanse pepers. Het is heel besmettelijk en moeilijk te bestrijden", zegt Kris De Jonghe, expert Plantengezondheid aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Het virus verspreidt zich ook makkelijk. "Het kan overgedragen worden via handen, handschoenen of werktuigen. Het kan overleven op alles wat gebruikt wordt in een bedrijf."

Voor mens en dier is er geen gevaar, maar de gevolgen voor de tomaten zelf zijn enorm. "Het is eerst zichtbaar op de bladeren. Die worden geel en krijgen vlekken. We zien ook vaak misvormingen, maar er komen uiteindelijk ook vlekken of bruine plekken op de tomaten zelf."