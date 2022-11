Amerikaans Huisvoorzitter Nancy Pelosi: "Beslissing over politieke toekomst mee beïnvloed door aanval op mijn man"

Nancy Pelosi heeft maandagavond voor het eerst sinds de gebeurtenissen met een televisie-interview gegeven. Aan CNN vertelt ze over het moment waarop ze het nieuws kreeg. Ze verbleef op dat moment in haar appartement in Washington D.C. "De bel gaat, ik zie dat het 5 uur 's morgens is en ik denk, ze moeten het verkeerde appartement hebben. Ze bellen nog eens, en dan wordt er bang-bang-bang op de deur geklopt. Het was de US Capitol Police. Ik dacht dat het iets met onze kinderen of onze kleinkinderen was. Ik dacht niet aan Paul, omdat ik niet verwacht dat hij veel op stap gaat."

Op dat moment wisten ze nog niet hoe Paul eraan toe was, alleen dat er een aanval geweest was in hun huis en dat hij naar het ziekenhuis gebracht werd. Zijn hersenen waren niet geraakt, maar hij moest wel een zware operatie ondergaan.

Voor Pelosi was het moeilijkste "het besef dat ik het slachtoffer was dat de indringer voor ogen had", zegt ze. "Want Paul was niet het slachtoffer, en hij is degene die de prijs betaalt."