Elektrische fiets vat vuur in appartementsgebouw in Duffel: bewoners even geëvacueerd

In Duffel is vannacht een appartementsgebouw ontruimd, omdat een elektrische fiets in de inkomhal in brand was gevlogen. De brand veroorzaakte heel veel rook. Een 5-tal bewoners werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Nadat het gebouw geventileerd was, mocht iedereen weer naar binnen. Er is vooral veel schade in de inkomhal.