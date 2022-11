Eurocommissaris voor Migratie wil buitengrenzen beter beschermen: "Illegale gelukzoekers niet welkom"

Mensen die wél recht hebben op bescherming mogen voor Johansson niet aan hun lot overgelaten worden. "Om de lidstaten beter te ondersteunen om de vluchtelingen op te vangen pleit ik voor een verplicht solidariteitsmechanisme", zegt ze. Dat moet ten laatste tegen 2024 leiden tot een meer rechtvaardige spreiding van asielzoekers en vluchtelingen tussen de lidstaten.

Volgens de Dublin-procedure moeten vluchtelingen de asielprocedure doorlopen in het land van aankomst, of waar ze voor het eerst geregistreerd worden. Dat land wordt verantwoordelijk voor de vluchteling en is op die wijze verplicht bed, bad en brood aan te bieden. Cijfers wijzen erop dat in veel gevallen de Dublin-procedure niet wordt nageleefd.