Gents Hof van Beroep verklaart verkoop percelen OCMW aan Fernand Huts nietig

Het OCMW is in de fout gegaan door de gronden niet als aparte percelen op de markt te brengen maar als 1 lot. Daardoor werd het aantal geïnteresseerde kopers serieus ingeperkt. Als de gronden perceel per perceel zouden verkocht geweest zijn, dan was de prijs waarschijnlijk hoger dan wat er nu betaald is. Het Hof oordeelde dat "De fout van het OCMW Gent bestaat erin dat zij aan Bijloke bv op onwettige wijze een voordeel heeft verleend die deze laatste onder normale marktvoorwaarden niet had kunnen verkrijgen. Het is door de beslissing van het OCMW Gent om de gronden in één lot te verkopen (en zich enkel te richten op institutionele investeerders) dat de transactie niet middels een concurrerende inschrijvingsprocedure is verlopen."