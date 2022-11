Guido Totté, voorvechter van holebirechten, over zanger Will Ferdy: "Zijn coming-out was zeer moedig, dat was toen niet gemakkelijk"

Totté is een van de pioniers van de Vlaamse holebibeweging. "In 1976 ben ik een radicale groep gestart met vrienden, de 'Rooie vlinder'. We volgden de strategie van de confrontatie. We wilden echt botsen met de samenleving. We wilden dat de waarden waarmee we waren opgegroeid zouden veranderen. In 1978 was er dan een homodag en dan in 1979 kwamen we in Antwerpen met zo'n 2.000 mensen op straat", vertelt Totté.