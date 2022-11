'Vragen Staat Vrij EDUbox': alles wat je over de lessen van VRT wil weten!

VRT timmert al een paar jaar aan het educatieve project EDUbox. Inmiddels zitten er al meer dan vijftien lespakketten in het aanbod die gratis ter beschikking worden gesteld via onze website. De onderwerpen zijn divers: van mobiliteit en sociale media over gezondheid tot migratie. Stuk voor stuk boeiende maatschappelijke vraagstukken dus, die behandeld worden in digitale pakketten boordevol video's, opdrachten en applicaties. Meer daarover lees je hier.

Benieuwd wat EDUbox allemaal voor jou in petto heeft? Of heb je specifieke vragen over een bepaald onderdeel? Dan ben je welkom op 'Vragen Staat Vrij'. Deze online infosessie gaat door op 24 november tussen 20 uur en 21 uur. Onze redacteurs zitten klaar om al jullie vragen te beantwoorden. Daarbij hoef je niet de volledige twee uur aanwezig te zijn. Je mag in- en uitchecken wanneer je wil.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan hier in.