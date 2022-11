KLAAR: Kansarmoede en sociale uitsluiting

Kansarmoede is het centrale thema van De Warmste Week 2022, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT. Het is een onderwerp dat de samenleving beroert, ook het onderwijs. Kansarme kinderen hebben het vaak lastig op de schoolbanken. Ze zijn het slachtoffer van dalende prestaties voor rekenen, taal en lezen. Daarnaast hebben ze meer stress, worden ze uitgesloten of gepest en zijn ze vatbaarder voor schooluitval en het watervalsysteem. Redenen genoeg om dit thema bespreekbaar te maken op school en in de klas.