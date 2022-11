Meer dan 4.500 meldingen van seksuele afpersing in week tijd

"Bij de sextortion scam ontvang je een bericht waarin afpersers beweren dat ze je computer hebben gehackt en intieme beelden van je hebben gemaakt wanneer je naar porno keek. Of ze beschikken over naaktfoto's. De afpersers dreigen ermee om de beelden te verspreiden op het internet tenzij je een bedrag betaalt. Meestal in bitcoins", zegt Katrien Eggers van het Centrum voor Cybersecurity.

"Heb je geen intieme beelden van jezelf gedeeld met anderen, dan bluft de afperser. Ga niet in op de vraag om een som geld te betalen en dien een klacht in bij de politie", zegt Eggers. Meestal gaat het om oplichting en beschikken de oplichters niet over bezwarende beelden. "Maak ook een melding bij Safe On Web. Dan kunnen wij andere mensen waarschuwen en eventuele valse links blokkeren zodat anderen niet in de val trappen."