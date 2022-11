Minstens 115 crèches moesten werking al aanpassen door personeelstekort

Het personeelstekort is volgens Heselmans het grootst in Brussel: "We zien traditioneel in de bredere zorg- en welzijnssector dat personeel vinden in Brussel heel moeilijk is." Maar de problemen blijven allerminst beperkt tot Brussel, zegt Vrints: "Het probleem groeit: het was eerst alleen in de grote steden, maar breidt uit naar kleinere steden. Ook onthaalouders haken af, zeker met stijgende energiekosten."