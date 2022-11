Spreek niet meer over Chris(tine) and the Queens: Redcar brengt voor het eerst sinds zijn naamsverandering nieuwe muziek uit  

""On s'aime et sans jamais rien dire" ("We houden van elkaar zonder ooit iets te zeggen", red.), zing ik in het nummer", vertelt Redcar in The Guardian. "Het gebruik van het Franse voornaamwoord "on" bestaat niet in het Engels, het betekent "wij", maar ook "iedereen". Het is interessant als je dan aan gender denkt: in dit nummer stelt het woord een ruimte voor, een entiteit die je creëert wanneer je iemand heel graag ziet, een ruimte waarin je samenleeft."