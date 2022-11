Klimaatwebsite berekent: België lost zijn aandeel in het internationaal klimaatfonds in (en de VS schiet ruim te kort)

Dat deed Carbon Brief zo. 25 geïndustrialiseerde landen, de landen die in 1992 tot de OESO behoorden, zijn wettelijk verplicht om financiële klimaatsteun uit te keren aan ontwikkelende landen. Dat is zo omdat ze in verhouding veel meer broeikasgassen hebben uitgestoten dan andere landen. Carbon Brief vergeleek het aandeel van 23 van die landen in de totale historische uitstoot met hun bijdragen aan het klimaatfonds van 100 miljard dollar. Voor die bijdragen bestaan geen officiële data, maar Carbon Brief maakte een schatting op basis van OESO-gegevens.