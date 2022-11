Oorlogsbom gevonden tijdens graafwerken in station Gent-Sint-Pieters: Treinverkeer zwaar verstoord

"Rond half drie vanochtend is tijdens geplande graafwerken een oorlogsbom aangetroffen", legt Frédéric Petit van Infrabel uit. "De bom bevond zich aan de kant van Brussel, op 300 meter van de perrons." De graafwerken kaderden in de vernieuwing van het station Gent-Sint-Pieters.

Door de vondst van de bom was het treinverkeer vanmorgen vroeg grotendeels onderbroken. "Voor zes uur vanmorgen was er geen treinverkeer mogelijk van Brussel naar Gent. De treinen werden omgeleid via de as Kortrijk-Denderleeuw. Er werden ook bepaalde treinen afgeschaft, andere vertrokken dan weer vanuit Melle. Tussen Gent-Sint-Pieters en Melle zijn vervangbussen voorzien."