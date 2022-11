Oost-Vlaanderen klopt Antwerpen in de verkoop van speedpedelecs: "2022 is een heel goed jaar voor de speedpedelec"

"Traditioneel is de driehoek tussen Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant de grote aantrekkingspool voor speedpedelecs", weet Rylant. "Antwerpen heeft meestal de meeste inschrijvingen, maar deze maand steekt Oost-Vlaanderen de provincie Antwerpen voorbij. De verkoop is er met 45% gestegen ten opzichte van vorig jaar." In absolute cijfers is dat: Antwerpen 3.488 inschrijvingen, Oost-Vlaanderen 3.523, Vlaams-Brabant 3.190 en Limburg 2.443 speedpedelecs. Voor Limburg en West-Vlaanderen is het aantal ook gestegen tegenover vorig jaar.



Ook in Brussel en de Waalse provincies stijgt de belangstelling voor speedpedelecs, er zijn ook daar meer inschrijvingen. In het Brusselse gewest ondervindt de speedpedelec concurrentie van de deelfietsen en de deelsteps. In de stad is een hogesnelheidsfiets minder handig.