Open VLD wil vaart maken met Ventilus: "Het algemeen belang moet nu echt primeren"

Volgens de Open VLD-voorzitter kunnen we het ons in een energiecrisis niet permitteren om windenergie van op zee niet aan land te brengen. "Het algemeen belang moet nu echt primeren. Ik begrijp dat het niet zo gemakkelijk is in de betrokken regio. We zullen moeten in overleg gaan over de begeleidende maatregelen."

Met deze boodschap zet Egbert Lachaert coalitiepartner CD&V wat onder druk. De Vlaamse christendemocraten hebben onder druk van de vele CD&V-burgemeesters in de regio lang dwars gelegen, hoewel Vlaams viceminister-president Hilde Crevits vorige maand al heeft aangegeven dat de discussie ook voor haar gesloten is als opnieuw blijkt dat de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus niet ondergronds kan.

"Voor ons is het heel duidelijk. Het rapport bevat geen verrassingen", aldus Lachaert.

Nu donderdag komt het dossier op de tafel van de Vlaamse regering, maar het is nog niet duidelijk of er dan ook een beslissing wordt genomen.