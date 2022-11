VN vraagt onmiddellijke vrijlating van hongerstakende Egyptische activist

Abd el-Fattah kreeg eind 2021 ook een Brits paspoort, omdat zijn moeder in Londen geboren is. Zijn familie ijvert daarom bij de Britse regering om hun invloed uit te oefenen bij de Egyptische autoriteiten. "Een interventie van Rishi Sunak vandaag is alles wat tussen mijn broer en de dood staat", schreef zijn zus Sanaa Seif in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian. Afgelopen twee weken hield ze ook een sit-in bij het Britse ministerie van Buitenlande zaken om dringend actie te ondernemen.