Nog geen winnaar voor grootste Amerikaanse loterij-jackpot ooit, trekking is uitgesteld

Powerball kwam op de markt in 1992 en viert dus zijn 30e verjaardag. Het wordt gespeeld in 45 van de 50 Amerikaanse staten, in de hoofdstad Washington D.C. en in de Amerikaanse territoria Puerto Rico en de Maagdeneilanden. De organisatie is in handen van de Multi-State Lottery Association (MUSL), een overkoepelende organisatie van 48 staatsloterijen.

Het is een klassieke loterij zoals we die kennen: je moet zes juiste getallen aankruisen op een formuliertje, vijf "witte" en één "rode", de Powerball. Alleen met zes juiste getallen win je de hoofdprijs. Als meerdere mensen dezelfde winnende combinatie hebben, delen ze de jackpot. Winnaars kunnen ervoor kiezen om de jackpot volledig uitbetaald te krijgen, waarbij ze gedurende 29 jaar elk jaar een som krijgen. Ze kunnen ook kiezen voor een lump sum, een forfaitair bedrag dat ze in één keer krijgen. De meeste Powerballwinnaars kiezen voor dat laatste.



Meedoen met Powerball kost 2 dollar. Er zijn drie trekkingen per week, op maandag-, woensdag- en zaterdagavond.