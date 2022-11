Collega's en vrienden reageren op overlijden van Will Ferdy: "Zijn outing in de jaren 70 was een moedige beslissing"

"Will was een heel vriendelijke man", zegt Frank De Kaey van het EWT Theater in Deurne, een goede vriend van Will Ferdy. "Hij was goed opgevoed, beleefd, professioneel en was ook heel grappig." De Kaey herinnert zich nog een voorstelling waarin Ferdy zijn tekst vergeten was. "Dat probeerde hij dan altijd op te lossen met een kwinkslag, het publiek zag dat er iets niet klopte en dat zorgde voor hilariteit alom."