"Premier heeft zijn vijf minuten verkwist": klimaatactivisten hard na toespraak premier De Croo op klimaattop

Benjamin Van Bunderen Robberechts is een jonge klimaatactivist van Justice For Rosa en verblijft ook op de COP27. Hij is niet zo gelukkig met de woorden van de premier, om het zacht uit te drukken: "Dit was een zeer verwijtende speech. De Croo vertelde dat hij zich constructief wil opstellen, maar dat doe je niet door de vijf minuten die je hebt om de wereld toe te spreken, te gebruiken om activisten te ridiculiseren. Hij heeft die vijf minuten verkwist."

Van Bunderen Robberechts verloor zelf een vriendin tijdens de waterbom van juli vorig jaar. Hij zag voor zijn ogen hoe de 15-jarige Rosa omkwam in het kolkende water. "De Croo spreekt ook over bedrijven die het moeilijk hebben. Er zijn in België 40 mensen gestorven in de overstromingen die veroorzaakt werden door de klimaatverandering, en duizenden meer over de rest van de wereld. Zou hij niet beter daarover praten? Zou het doel van de COP niet moeten zijn om mensen te beschermen?"