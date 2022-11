"Pitch perfect"-actrice Rebel Wilson bedankt draagmoeder uitdrukkelijk voor komst dochtertje Royce

Wilson is bekend van komische films als "Pitch perfect" en "Bridesmaides". Haar volgende film komt midden december uit. In "The almond and the seahorse" gaat ze haar eerste dramatische rol vertolken.



Wilson is zeker niet de eerste beroemdheid die kiest voor het pad van draagmoederschap, maar ze is een van de weinigen die er heel openlijk over is. Ook Kim Kardashian deed dat toen haar derde en vierde kind, dochter Chicago en zoon Psalm, geboren werden. De realityster en ex-vrouw van rapper Ye kampte bij haar zwangerschappen met een levensbedreigende aandoening aan de placenta's. Ze koos voor hulp. Actrice Cameron Diaz en model Naomi Campbell verwelkomden een dochter op latere leeftijd (op respectievelijk 47 en 51), maar hielden de manier waarop liever privé.