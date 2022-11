Ringfietspad in Berchem beschadigd en afgesloten door waterlek, ook auto's kunnen er niet passeren

Vannacht rond 3 uur is een waterlek ontstaan onder het ringfietspad ter hoogte van de Diksmuidelaan en de Rode Kruislaan in Berchem. Het fietspad is zwaar beschadigd. Er is ook heel wat modder op de straat gestroomd. Daardoor zijn zowel het fietspad als de straat afgesloten tussen de Marsstraat en de Herculusstraat.

De politie vreest dat de hinder een hele tijd kan duren. "De straat is erg vervuild, dus de reinigingsdiensten gaan veel werk hebben", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse lokale politie. "Ik durf daar op dit moment geen tijd op kleven, maar het zal wellicht al de hele ochtendspits duren. Het fietspad is ook zo erg beschadigd, dat de herstellingswerken vermoedelijk ook een hele poos zullen duren."